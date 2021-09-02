Фото с сайта администрации Сочи

Пункт вакцинации открыли в Сочинском госуниверситете. Сделать прививку студенты и педагоги теперь могут в перерывах между парами.

Вакцинация будет проходить в медкабинете вуза. Все необходимое в нем имеется. В ближайшее время в Сочи планируют открыть пункты вакцинаций на базе других высших учебных заведений. Чтобы студенты и педагоги могли привиться в удобное время, сообщили «КП» - Кубань» в мэрии курорта.

- Кроме того управлением молодежной политики проводятся лекции о важности прививочной кампании, - добавили в мэрии.

В настоящее время в Сочи открыты 34 пункта вакцинации, из которых 2 – «мобильных», 4 – работают на базе здравниц, остальные – в медучреждениях.