DOGMA разыграет 1 700 000 рублей в серии шахматных турниров

Фото: Федерация шахмат Краснодарского края

Строительная компания DOGMA и «Федерация шахмат Краснодарского края» проводят турнир по шахматам. "Комсомольская Правда" - Кубань" - инфопартнер.

Турниров будет четыре, они пройдут с 22 сентября по 19 декабря 2021 года на берегу Черного моря. Призовой фонд - 1 700 000 рублей. Данные турниры проводятся с целью популяризации шахматного спорта на территории Краснодарского края среди всех слоев населения, так как в турнире может принять участие любой желающий от 4 до 65 лет.

Данное событие не осталось без внимания известного российского шахматиста Владимира Крамника, который считает, что подобные соревнования полезны для юных шахматистов, которые хотят профессионально развиваться и набираться опыта:

- Я очень рад, что проводятся такие турниры, и шахматная жизнь бурлит в нашем крае, - поделился 14-ый чемпион мира Владимир Крамник, который, кстати, сам родом из Туапсе.

БУДЬ В КУРСЕ

Расписание турниров

22-26 сентября, село Дивноморское, гостиница "КАРС". Призовой фонд 300 000 рублей.

Турнир А - рейтинг ФШР 1301 и выше

Турнир B - рейтинг ФШР 1000-1300

06-10 октября, село Бжид, пансионат «Туапсе»

Призовой фонд 300 000 рублей

Турнир А - рейтинг ФШР 1301 и выше

Турнир B - рейтинг ФШР 1000-1300

03-07 ноября село Бжид, пансионат «Туапсе»

Призовой фонд 300 000 рублей

Турнир А - рейтинг ФШР 1301 и выше

Турнир B - рейтинг ФШР 1000-1300

15-19 декабря, поселок Небуг, пансионат «Молния Ямал»

Призовой фонд 800 000 рублей

Турнир А - рейтинг ФШР 1601 и выше

Турнир B - рейтинг ФШР 1301-1600

Турнир С - рейтинг ФШР 1001-1300

Турнир D - рейтинг ФШР 1000

ВАЖНО

Дополнительную информацию о соревнованиях можно найти на сайте «Федерация шахмат Краснодарского края».