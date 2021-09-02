Один из центральных скейт-парков Сочи закрыли на реконструкцию

Фото с сайта администрации Сочи

Скейт-парк «Вилла Вера», расположенный в Центральном районе курорта, обнесли забором. В ближайшее время здесь начнется модернизация. Подрядчики заменят пришедшие в негодность деревянные фигуры и конструкции зоны катания.

Как сообщили «КП» - Кубань» в районной администрации, решение о закрытии парка приняли после проверки элементов экстрим-площадки. Известно, что ремонт будет проводить специализированная фирма.

Для обеспечения безопасности катания строители восстановят разрушенные конструкции.

- На время работ площадка «Вилла Вера» будет закрыта для посещения. Просим выбирать альтернативные зоны для катания. К примеру, скейт-парк на Цветном бульваре, – рассказала глава администрации Центрального района Инна Казанкова.

Снова «потрюкачить» на «Вилле Вера» скейтбордисты и роллеры смогут через месяц. Пока же к их услугам экстрим-площадки на Цветном Бульваре и в сквере имени Бестужева в Адлере.