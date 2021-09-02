В Кореновском техникуме запущен кампусный проект Сбербанка

Фото: Сбербанк

В Кореновском политехническом техникуме запущен кампусный проект СберБанка. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали директор учебного заведения Татьяна Шалюгина и региональный директор Краснодарского отделения Сбербанка Ирина Хмиль. Задача проекта – создать цифровую экосистему техникума, в рамках которой все процессы будут взаимосвязаны и переведены в электронный формат.

Ключевой элемент цифровизации – кампусная карта на базе платежной системы МИР. Она станет универсальным ключом доступа и платежным средством на территории техникума. На карту студентам будет зачисляться стипендия, расплатиться ей можно будет на всей территории России. Кроме этого у держателей карт будет доступ к мобильному и интернет-банку, а за безналичные платежи будут начисляться бонусы «СберСпасибо».

Еще один важный элемент кампусного проекта техникума – безналичное пространство. Для студентов, сотрудников и преподавательского состава техникума будут выпущены 1500 карт с индивидуальным дизайном, которые станут «ключом» в новую экосистему учебного заведения.

Ирина Хмиль, региональный директор Краснодарского отделения Сбербанка:

«Сегодня перед учебными заведениями стоит задача не только повышать качество образования, но и развивать цифровую инфраструктуру. Сбер выступает экспертом и помощником в реализации этих задач: в Краснодарском крае уже внедрено 7 кампусных проектов по комплексной автоматизации работы вузов, 57 тысяч студентов, преподавателей и сотрудников учебных заведений на себе испытали все преимущества такой системы. Кроме этого кампусный проект позволяет повысить безопасность пребывания в вузах. В Кореновском районе политехнический техникум стал одним из первых, кто внедрил автоматизированную систему контроля доступа на территорию учебного заведения».

Татьяна Александровна Шалюгина, директор Кореновского техникума:

«Благодарим наших партнеров – Краснодарское отделение ПАО Сбербанк, за оказанную поддержку в целях обеспечения правил безопасности и развития инфраструктуры техникума. Благодаря этому, наш техникум и ПАО Сбербанк сделали шаг в новый этап развития сотрудничества между нашими организациями. Мы всесторонне поддерживаем современные стандарты качества пребывания студентов и преподавателей в учебном заведении, чтобы оно было безопасным и комфортным».