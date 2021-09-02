Система ЖКХ на Кубани почти подготовлена к сезону отопления

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На Кубани почти подготовлена система ЖКХ к предстоящему отопительному сезону. Об этом накануне рассказал на пресс-конференции вице-губернатор края Александр Трембицкий. Так, уже на 83% готовы тепловые сети. Также к работе подготовлены более 2 тысяч котельных – это 75%.

- Работы необходимо завершить к концу недели. Подготовленность составит уже 90%. Полностью привести в нужное состояние систему ЖКХ планируем до 1 октября, - отметил в ходе пресс-конференции Александр Трембицкий.

В этом году на обновление системы выделено 5,8 миллиардов рублей – это на 500 миллионов рублей больше прошлогодних средств. К концу 2021 планируется улучшить 55 котельных, а также провести ремонт 160 километров тепловых сетей, 110 из которых уже завершены.