Большинство абитуриентов кубанских вузов заинтересованы в IT-специальностях

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Наступил новый учебный год, а вузы подводят итоги приемной кампании-2021. Так, в кубанских учреждениях наиболее популярными стали специальности IT-сферы. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Всего абитуриентами подано почти 16 тысяч заявлений для поступления на факультеты с цифровыми отраслями. В Кубанском государственном технологическом университете подсчитано 5076 поданных документов, а количество бюджетных мест в этом году увеличено на 20%. Конкурс на 1 из них составил 4 человека.

В КУБГУ «на бюджет» по IT-специальностям поступили 390 человек. А всего было подано 5285 заявлений. В КУБГАУ зафиксировано 5500 документов, из которых также на бюджетной основе зачислено 115 человек.

- Специальности сложные и, соответственно, высоко оплачиваются. К тому же, спрос на специалистов увеличивается в связи с периодом цифровой трансформации. Этим и оправдан спрос на поступление именно на IT-специальности, - прокомментировал вице-губернатор края Александр Руппель.