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Общество2 сентября 2021 18:58

Патрульно-постовой службе на Кубани исполнилось 98 лет

Кубанские «Дяди Степы» сегодня получили почетные грамоты, благодарности и нагрудные знаки
Евгения ХАЛИКОВА
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Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодаре 2 сентября чествовали сотрудников патрульно-постовой службы. Отряды по охране общественного спокойствия были созданы 98 лет назад, в 1923 году приказом Центрального административного управления НКВД РСФСР № 4. Сегодня в регионе службу несут более 4 тысяч сотрудников ППС. С недавних пор к ним присоединились и казаки, которые наравне с «Дядями Степами» бдят за безопасностью на улицах края и обладают полномочиями приструнить хулиганов и возмутителей общественного порядка.

– За текущий год при участии казаков выявлено и пресечено более 300 преступлений и свыше 30 тысяч административных правонарушений, задержан ряд лиц, находящихся в розыске. Совместная работа казачества и полиции показывает свою эффективность и дает положительные результаты, - рассказал атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

От имени главы региона Вениамина Кондратьева атаман поздравил полицейских с профессиональным праздником.