Количество пациентов в ковидных госпиталях Кубани выросло в 3 раза

фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Сейчас в Краснодарском крае спасают больных коронавирусом в 28 госпиталях, рассчитанных на 7,5 тысяч пациентов. Врачи говорят, что в течении последних 3 месяцев шел рост заболеваемости, причем увеличилось количество тяжелых пациентов, нуждающихся в больничном лечении. Так в июне лечебные учреждения были заполнены на 70%, из 2095 коек были свободны – 870. К августу же резерв свободных мест в госпиталях сократился до 20%. Вдвое увеличилось и количество положительных тестов на COVID 19. По состоянию на 1 июня в крае ежедневно выявляли около 100 случаев коронавируса. На 31 августа – порядка 250 случаев ежедневно. Всего за три летних месяца на Кубани инфекцию подтвердили у 18444 человек, скончались 2195 жителей.

- С начала заболели 66967 человек, умерли 5233, - рассказали в администрации Краснодарского края.

Те, кого костлявая успела напугать, но врачи оказались сильней, говорят, что как только станет возможно, обязательно вакцинируются. Сейчас сделать прививку от СOVID 19 можно во всех муниципалитетах региона. За лето этой возможностью воспользовались 1852103 человек. Выбрать удобный пункт вакцинации можно на сайте вакциназдесь.рф., а чат-бот в Телеграмме @vac23_bot подскажет когда в пункте поменьше очередь.