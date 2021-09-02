В Сочи после модернизации мощность очистных сооружений увеличится вдвое

Фото пресс-службы администрации Сочи

2 сентября в Сочи обсуждали возможность и способы улучшения инфраструктуры водоотведения и очистки сточных вод. Сейчас в этом задействованы 11 очистных сооружений. Ежесуточно через них проходят 274 тысячи кубометров воды, что является серьезной нагрузкой для конструкций, возведенных еще в 70-ых годах прошлого века.Они изношены и регулярно выходят из строя.

Масштабный ремонт включили в программу социально-экономического развития курорта. Проект рассчитан до 2030 года. Начнут с наиболее проблемных объектов в Лазаревском и закончат через 8 лет в Адлере, где перед Олимпийскими играми инфраструктуру возвели практически с нуля. К концу модернизации мощность объектов очистки стоков на курорте вырастет практически в два раза и достигнет 434 тысяч кубометров в сутки.

– Важно обеспечить бесперебойность работы городских очистных. Этому вопросу при поддержке губернатора Краснодарского края уделяется особое внимание, в том числе на федеральном уровне. Водоканалу необходимо продолжать активную работу по сокращению потерь, участвовать во всех имеющихся краевых программах для привлечения дополнительного финансирования, – рассказал глава города Алексей Копайгородский.

На проведении глобальной реконструкции очистных настаивали экологи. Ожидается, что перемены в коммунальной инфраструктуре курорта благоприятно скажутся на экологическом состоянии Сочи.

Протестировали на совещание и новинку от IT-отдела местного "Водоканала". Новое мобильное приложение позволит абонентам в один клик оплатить услуги, передать показания по счетчикам, проверить информацию по своему лицевому счету и историю платежей или заказать детализацию расчетов, если это необходимо. Сейчас приложение проходит обкатку у более двух тысяч сочинцев.