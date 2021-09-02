Почти 18 тысяч жителей Кубани могут рассчитывать на бесплатную догазификацию

фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае 2 сентября подвели первые итоги исполнения закона о бесплатной газификации домов. Около 18 тысяч кубанцев подали заявки на участие в программе. Всего же на подобную поддержку государства могут рассчитывать владельцы более 100 тыс. домовладений, это 243 тыс. человек. Согласно условиям, к их земельным участкам бесплатно подведут газовые сети. Раньше за проектирование и строительство этих конструкций людям приходилось платить из своего кармана солидные суммы.

- Сроки очень сжаты. До конца следующего года планируется провести газ к участкам всех домовладений, расположенных в газифицированных населенных пунктах, В конце октября этого года уже начнем газификацию первых объектов, – рассказал вице-губернатор Александр Трембицкий.

Подать заявку на участие в программе можно в офисах газораспределительных организаций, в одном из 400 мобильных пунктов или же через сайты газораспределительных компаний. Данные об исполнении передаются и обновляются на портале Единого оператора газификации РФ. Помимо этого, в ближайшее время завершат разработку интерактивных карт, в которых будет содержаться вся необходимая населения информация. Карты разместят на сайте администрации и министерства ТЭК и ЖКХ Кубани.

Если заявку по каким-то причинам отклонили, можно подать на апелляцию. В региональных и федеральных штабах проверят правильность заполнения документов и укажут на ошибки.