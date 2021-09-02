В Сочи уже в этом году начнут испытания беспилотного такси

Программа по запуску беспилотного такси разработана Минэкономразвития совместно с «Яндексом». Сейчас компания готовится к дорожным испытаниям , одной из площадок должен стать Сириус. Правда, авто будет не совсем беспилотным, это запрещено действующими на территории страны правилами дорожного движения. Пока машину будет контролировать пилот-испытатель, но его роль сведена к минимуму. Он фиксирует как авто справляется с маршрутом и проверяет «накатанность»

- В ближайшее время программа и проект постановления правительства будут направлены на согласование в Минтранс и МВД, а также властям регионов, где будет проводиться эксперимент, - сообщили в Минэкономразвития.

Внедрение беспилотника без водителя в салоне станет возможным сразу, как только правительство утвердит программу и внесет правки в ПДД. Доверить авто искусственному интеллекту смогут после выполнения тестов. На первом этапе за автомобилем будут визуально наблюдать сотрудники компании-разработчика, а удаленный мониторинг за движением будет проводиться оператором. На втором останется один оператор на одну машину, а на третьем — оператор сможет обслуживать более одной машины. На следующий этап можно переходить, если не было зафиксировано ДТП по вине беспилотника и он «накатал» на этапе не менее 100 часов. Кстати, если произойдет ДТП с участием такси-беспилотника, то вина ляжет на оператора-испытателя. Аварии будут оформляться по обычным ПДД.