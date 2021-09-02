В Краснодаре заработал многофункциональный миграционный центр

фото пресс-службы администрации Краснодарского края

2 сентября в краевой столице по улице Дзержинского 100/5 открылся многофункциональный миграционный центр. Новое учреждение заменит миграционных отделов и поможет иностранцам быстрее оформить документы, необходимые для пребывания на территории РФ.

– В центре разъясняют необходимость соблюдения российского законодательства, помогают своевременно оформить соответствующие миграционные документов. Кроме того, подготовлены методические листовки и брошюры с необходимой информацией на родном языке иностранных граждан, – рассказал вице-губернатор Игорь Чагаев.

Многофункциональный миграционный центр действует по принципу единого окна: иностранным гражданам необходим только паспорт и миграционная карта. Сейчас правовую консультацию клиентам центра оказывают 23 сотрудника, работают 9 «окон приема». В будущем, при необходимости, количество работников центра может быть увеличено. Также, выездные консультации планируют проводить и в районах Краснодарского края.

Ежегодно ГУ МВД России по Краснодарскому краю выдает около 40 тыс. трудовых патентов гражданам других государств. В основном они задействованы в строительстве, сельском хозяйстве и торговле.