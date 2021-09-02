В Краснодарском крае растет производство промышленной продукции

В этом году кубанские заводы начали больше выпускать металлоконструкций, электронной аппаратуры и одежды. Динамика роста в % по сравнению с прошлогодними показателями говорит, что предприятия вышли из пандемийного кризиса и наращивают мощности.

– Промышленные предприятия региона вышли из кризиса. Показателем этого является значительный рост налоговых отчислений – более 60% относительно аналогичного периода прошлого года. За январь-июль производители перечислили в бюджет края более 9,3 млрд рублей, – рассказал руководитель департамента промышленной политики региона Иван Куликов.

Индекс промышленного производства по Краснодарскому краю составил 109,8%. Выпуск металлоконструкций увеличили на 47%, электронной аппаратуры – на 30%, одежды – на 24,7%.

Выросли также и объемы отгрузки на 35,5%. За семь месяцев 2021 года выручка промпредприятий составила свыше 229 млрд рублей. Самые высокие показатели у заводов металлургической и химической продукции. Не отстают предприятия строительной отрасли.