3 сентября на Краснодарский край нападет осенняя хандра: кратковременные дожди и понижение температуры воздуха

В Краснодарском крае 3 сентября местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Об этом предупреждает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- В краевой столице в пятницу пройдут кратковременные дожди. Умеренный ветер западной четверти 5-10 м/с усилится при грозе, возможны порывы до 15-18 м/с. Ночью температура воздуха будет держаться в пределах 11-16°, днем столбики термометров покажут 24-29°. – рассказали краевые метеорологи.

Жителям большинства районов Краснодарского края 3 сентября стоит прихватить с собой зонтики. По прогнозам почти над всей территорией региона тучи, грозящие дождями с грозами. Температура воздуха ночью опустится до 14°, днем прогреется до 28°.

Туристов, надеявшихся на «бархатный сезон», ждет разочарование. На побережье переменная облачность, дождь и ветер. Днем не выше 25 градусов тепла, ночью довольно-таки зябко всего +14, окна в комнаты лучше закрыть, либо достать теплое одеяло.