Узнали, где будут отключения света в Сочи 3 сентября 2021

Фото Булатова Алексея

3 сентября в Сочи намечены отключения электроэнергии. Электрики составили новый график работ на улицах, жителям которого в течении нескольких часов придется провести без света. В Адлерском районе планово-ремонтные работы пройдут на улицах р. Красная поляна л. Черничная ул. Волоколамская 1-16, ул. Гидростроителей 15-17, ул. Аишхо д.20; ул. Банановая, ул. Камская, ул. Краснофлотская, ул. Форелевая, СТ Кедр, СТ Пекан, ул. Ивановская, ул. Казачий брод, ул. Тимашевская, СТ Луч, ул. Новгородская, ул. Кропоткинская, ул. Афипская, СТ Черноморец. Дома по вышеперечисленным улицам будут обесточены в течении нескольких часов в промежутке с 7 утра и до 19 вечера.

В Лазаревском районе работы пройдут также с 7-19 по улицам п. Каткова щель ул. Курганная, ул. Кизиловая, пер. Курганный; п. Головинка ул. Медицинская, ул. Центральная, Линейная, Симферопольская, Коммунаров; с. Нижнее УЧ-Дере, ул. Атарбекова, ул. Енисейская.

- Данные мероприятия необходимы для предупреждения нарушений электроснабжения и призваны обеспечить надежное электроснабжение, - рассказали в пресс-службе «Сочинских электрических сетей».

В Хостинском районе не получится посмотреть телесериалы с 08:00 до 19:00 ( на ул. Саят-Нова, ул. Грибоедова 1-50, ул. Лысая Гора 1-30 частично), ул. Серафимовича 5-25, ул. Учительская 20-35, пер. Черешневый, ул. Армянская, пер. Армянский, пер. Комбинатовский, Пятигорская (частично), СТ "Заполярник" 54/2, ул. Земнухова (частично); ул. Абовяна (частично), Есауленко (частично), ул. Краевско-Греческое, ул. Пластунская (частично), ул. Тепличная 1-100; ул. Механизаторов (частично), ул. Тепличная 35А, СТ "Фундучная поляна», СТ "Агропром", СТ "Грушевый сад", СНТ «Родник», ТСН "ЭДЕМ" ул. Прямая.

Центральный район 05:00 до 19:00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): пер. Городской 1-30, ул. Виноградная (частично), ул. Политехническая (частично), ул. Роз 100-120, ул. Северная 1-20, ул. Юных Ленинцев (частично); ул. Гагарина 59, 51, ул. Рабочий пер. 3,7/3,27, пер. Хлебозаводской пер 48, 1, 3, ул. Восточная (частично). Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-220-0-220.