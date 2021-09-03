Ливень со шквалистым ветром обрушился на Курганинск, повалены деревья

Фото: instagram.com/vasiliirudenko

Накануне, 2 сентября, ливни шли во всем регионе. Местами порывами ветра ломала толстые деревья в щепки. Досталось и Курганинскому району.

Фото: instagram.com/vasiliirudenko

- Ливень со шквальным ветром обрушился на Курганинск днем. Стихия бушевала 15 минут, но наделала много беды. В основном, пострадал район Лубгородка - здесь много поваленных деревьев, - сообщил о случившемся глава Курганинского городского поселения Василий Руденко.

Фото: instagram.com/vasiliirudenko

Мэр добавил, что 3 сентября работы по ликвидации последствий продолжаются. Подключены коммунальщики, спасатели и энергетики.

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