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Общество3 сентября 2021 8:22

Задержанный в Сочи лайнер «Князь Владимир» выйдет в море после получения санитарного паспорта

Корабль не смог отправиться в круиз из-за проблем с документами
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Лайнер «Князь Владимир» должен был отправиться в круиз 31 августа. Но борт не тронулся с места по расписанию – у теплохода истекли сроки санитарных документов. Судно отправится в рейс после получения санитарного паспорта. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

- Санитарные документы у лайнера были до 14 августа. Их отдали на продление. Сейчас идет процедура оформления. Санитарный судовой паспорт будет получен в ближайшее время. Документы на рассмотрении в территориальном отделе Сочи и будут выданы согласно законодательству РФ, - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Точные сроки выдачи документов не озвучены. Но в компании «Черноморские круизы» отметили, что остальные документы у перевозчика в порядке, компания делает все возможное, чтобы оперативно отправиться в рейс.