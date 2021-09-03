Погода на 3 сентября 2021 года в Краснодаре: ливни, грозы и похолодание ожидаются в краевом центре

Погода на 3 сентября 2021 года в Краснодаре: ливни, грозы и похолодания ожидаются в краевом центре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Резкое похолодание пришло на Кубань. В пятницу столбики термометров в Краснодарском крае неожиданно рванули вниз. Только в мегаполисе перепад температур за сутки составил более 15 градусов.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 3 сентября 2021 года в Краснодаре.

- Максимальная температура воздуха днем составит всего 21 градус, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Ожидается усиление ветра до 14 м/с.

По прогнозам специалистов, такая погода продержится в Краснодарском крае до конца суток.