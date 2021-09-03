Погода на 3 сентября 2021 года в Анапе: воздух прогреется до 18 градусов
Фото: Максим ПЕСКОВ
Неожиданное похолодание пришло на Кубань. За ночь перепад температур в среднем по краю составил около 10 градусов. Циклон не обошел стороной даже побережье Черного моря. Здесь температурные качели были слабее, но тоже дали о себе знать.
«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 3 сентября 2021 года в Анапе.
- Ожидаем, что днем воздух прогреется до плюс 18 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» синоптики. – Порывы ветра не превысят 2-4 м/с.
С самого утра на курорте зарядили ливни. Но они прекратятся уже в ближайшие часы.