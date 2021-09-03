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Общество3 сентября 2021 8:48

В Краснодаре почтут память жертв терактов

Мероприятия пройдут 3 сентября
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Память жертв терактов почтут в краевом центре 3 сентября. Именно этого числа по всей стране отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом.

- Все мероприятия будут организованы с соблюдением санитарных норм и будут транслироваться в прямом эфире в Instagram-аккаунте управления по делам молодежи, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Краснодара.

Так, перед Войсковым собором святого благоверного князя Александра Невского зажгут свечи в 20:00. Фотовыставку «Мы за мир!» можно будет посмотреть в течение дня на территории выставочного зала Боевой славы по улице Береговой, 146. Также в школах пройдут классные часы, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом.