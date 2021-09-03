Курорты Краснодарского края посетили более 12,4 млн туристов

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В этом году курорты Краснодарского края посетило почти столько же туристов, сколько в доковидном 2019 году. На сегодняшний день в регионе побывало 12,4 млн отдыхающих. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

– С начала года к нам приехали 12 млн 430 тысяч человек, что в 1,6 раза больше, чем в прошлом году. Если же сравнивать с рекордным доковидным 2019 годом, когда в нашей жизни не было никаких ограничений, то разница - всего 2%, - отметил Кондратьев.

Стоит отметить, что летом в крае отдохнули 8,9 млн человек – это в полтора раза больше, чем в прошлом году. Несмотря на коронавирус, Кубани удалось сохранить курортный сезон. Большинство туристов выполнили все условия, которые край был вынужден ввести по рекомендации Роспотребнадзора.

Основной турпоток пришелся на Сочи – здесь побывали почти 4,5 млн гостей, второй по количеству принятых гостей стала Анапа – 2,5 млн туристов, третий – Геленджик, который с начала года принял 2,3 млн отдыхающих. Туапсинский район посетили 771 тысяча человек, а Новороссийск – 448 тысяч человек. Еще 948 тысяч туристов побывали в городах Азовского побережья, а также в предгорных районах.