На границе Краснодарского края задержали крупную партию героина

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

На стационарном посту ДПС «Кущевский» на границе Краснодарского края и Ростовской области полицейские остановили «Мерседес». Пассажиры заметно нервничали, поэтому инспектор решил провести осмотр машины.

- В багажнике полицейские нашли детскую игрушку и пластиковую емкость, внутри которых находились свертки с порошкообразным веществом бежевого цвета. Экспертиза показала, что это героин, весом 900 граммов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

62-летнего приезжего из Москвы и 29-летнего жителя Краснодара задержали. Они хотели сбывать запрещенное вещество, оставляя в тайниковых закладках. Возбуждено уголовное дело.