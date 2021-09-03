1400 школьников из России приедут на финал Президентских состязаний в «Орленок»

Фото: ВДЦ "Орленок".

«Орленок» впервые примет финал Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». Они пройдут в детском центре с 7 по 27 сентября 2021 года и соберут 1400 детей из России. Участниками смены станут команды 7-х классов городских и сельских школ, представляющие 81 субъект России. Все они — победители нескольких этапов соревнований, проходивших в регионах в течение 2020 — 2021 учебного года. По их итогам на всероссийский этап в «Орленке» заявлено около 1400 школьников.

- В этом году «Орленок» впервые принимает у себя Президентские состязания, и для нас это большая ответственность. Мы знаем, как долго и упорно ребята шли к этому финалу — каждая команда стала лучшей в своем регионе. Поэтому сделаем все возможное, чтобы всероссийский этап запомнился им яркими моментами соревнований, честным соперничеством и установлением новых рекордов. И все же для нас самое главное — обеспечить безопасность детей, их наставников и судей в сложившихся эпидемиологических условиях. Вместе с Министерством просвещения и Министерством спорта Российской Федерации мы провели большую подготовительную работу в этом направлении, и сегодня «Орленок» на 100% готов к встрече всех участников соревнований! — прокомментировал директор ВДЦ «Орленок» Александр Джеус.

В этом сезоне Президентские состязания пройдут в новом формате в соответствии с требованиями главного санитарного врача РФ. Программа состязаний скорректирована таким образом, чтобы исключить пересечение на одной локации команд из разных регионов.

КОНКРЕТНО

Ребята будут состязаться в четырех основных видах:

- спортивное многоборье (бег 60 и 1000 м, подтягивание на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, подъем туловища из положения лежа на спине, наклон вперед из положения сидя);

- эстафетный бег;

- теоретический конкурс, где школьники покажут свои знания об олимпийском движении, достижениях российских и советских спортсменов, а также о важности занятий физической культурой;

- творческий конкурс на тему «Спорт — это космос человеческих возможностей!» (домашняя заготовка и командное выступление на сцене).

График тестирования и выступлений команд будет объявлен по итогам жеребьевки.