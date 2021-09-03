В 2022 году отремонтируют магистрали Пашковского жилого массива Краснодара

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Магистрали Пашковского района Краснодара, улицу Ярославского и улицу Бершанской, отремонтируют в 2022 году. Полотно обновят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

- В 2022 году отремонтируют дорогу по улице Ярославского от Крылатой до дома № 2. Также по нацпроекту обновят два участка на улице Бершанской — от автомобильной дороги М-4 «Дон» до улицы 8-го Марта и от Трамвайной до Шевченко, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

А на 2023 год в жилом массиве по нацпроекту запланирован ремонт улицы Карасунской от Орджоникидзе до Конечной и улицы Фадеева от Мачуги до аэропорта.