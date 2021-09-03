Фото Кавказского заповедника

В сочинских школах откроют секции следопытов и клубы экскурсоводов. Инициатором эколого-просветительского проекта стал Кавказский заповедник. Обучающие программы стартовали в День знаний. Проекты будут долгосрочными. Запланированы мастер-классы и лекции во время классных часов, а также походы в горы.

Как сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе заповедника, в планах и открытие кружка гидов-экскурсоводов. Школьники смогут не только освоить азы туризма, но и проводить экскурсии по туристическим маршрутам.

- Красная Поляна – Мекка российского туризма. Местные дети не должны сидеть взаперти. Они обязаны знать туристическую историю своей малой Родины, интересные маршруты, растения, которые произрастают только у нас, - отметил директор Кавказского заповедника Сергей Шевелев.

Проект в первую очередь будет полезен старшеклассникам. Будущие выпускники смогут подробнее познакомиться с популярной в Сочи профессией гида. Остальные ребята получат возможность вживую познакомиться с природой и обитателями заповедника.

Известно, что часть уроков классам с биологическим и географическим уклоном Кавказский заповедник разрешит проводить на территории своих экоцентров и кордонов.

Первые эколого-просветительские занятия прошли в День знаний. Ученики четвертых классов школ №100 и №65 после торжественной линейки отправились в настоящий поход на Кругозор Ефремова и по долине реки Ачипсе. Завершился день посиделками у костра на кордоне Лаура.