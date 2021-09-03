На набережной Лоо в Сочи обрушилось 70 метров подпорной стены

Фото: ЧП Адлер

Сочи накрыли ливни, порывы ветра ломают деревья. Из-за шторма в Лазаревском районе курорта обрушилась часть набережной.

- Утром 3 сентября мощный шторм смыл часть набережной в Лоо, разрушены тротуары, - сообщили очевидцы в соцсетях.

В местной администрации подтвердили случившееся и отметили, что в результате ЧП никто не пострадал.

- В Лоо обрушилось 70 метров подпорной стены в районе эллингов. Сейчас ведутся работы по расчистке, пострадавших нет, - прокомментировал «Комсомольской правде» - Кубань» глава Верхнелооского сельского округа Руслан Бородько.

В мэрии города добавили, что по окончанию шторма специалисты оценят ущерб и обозначат работы по восстановлению опорной стены и прогулочной зоны.

Стоит отметить, что набережную разрушило второй раз за курортный сезон.