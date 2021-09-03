В Адыгее незаконно срубили лес на 11 млн рублей

Расследование продолжается

Учредитель коммерческого предприятия при строительстве водозабора к Майкопу вырубил десятки деревьев лесном фонде. На рубку разрешительных документов не было. Но руководитель пошел на преступление, чтобы не сорвать сроки строительства объекта.

- В отношении учредителя коммерческого предприятия возбуждено уголовное дело за незаконную рубку лесных насаждений. Материалы поступили из УФСБ России по Республике Адыгея, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Лес был утилизирован. Ущерб от действий учредителя оценили в 11 млн рублей. Расследование дела продолжается