Сочинского чиновника оштрафовали на 5 тысяч за бездействие

Из архива "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

Прокуратура Хостинского района Сочи выяснила, что в мае 2021 года сочинец обратился с заявлением в местный департамент городского хозяйства. Однако не получил ответ в установленный законом срок. Рассмотреть заявление пришлось только после вмешательства надзорных органов. В итоге проситель ждал ответа больше двух месяцев.

- В отношении заместителя директора департамента возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан), - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе краевой прокуратуры. - Постановлением суда должностное лицо департамента привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей,- сообщили в ведомстве.

Напомним, что на днях к административной ответственности привлекли вице-главу администрации Центрального района. Чиновник «не заметил» стихийную свалку в зоне жилой застройки на улице Первомайской.