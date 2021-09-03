Фото с сайта администрация края

В Сочи завершается просветительский марафон «Новое Знание». С 1 по 3 сентября на площадках Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Нижнего Новгорода, Республики Татарстан и Сочи выступили 150 спикеров. Это были чиновники, медики, учителя, спортсмены, известные журналисты и продюсеры.

Сочи представлял тематический трек «Наука и Технологии».

- Финальный день марафона будет «социальным». Сначала ректор Научно-технологического университета «Сириус» Роман Иванов и научный руководитель центра генетики и наук о жизни университета «Сириус» Александр Карабельский расскажут о том, как появляются новые лекарства, далее министр просвещения РФ Сергей Кравцов расскажет о роли учителя в современной России, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Помощник президента РФ Андрей Фурсенко расскажет о вызовах и возможностях образования 21-го века, а соучредитель и консультант Re-Inventing Schools Coalition (RISC) Ричард ДеЛоренцо поведает о том, как ученикам раскрыть свой потенциал.

Сочинские участники марафона «Новое знание» также совершат видео-экскурсию с главным врачом городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денисом Проценко. А еще молодые ученные смогут поучаствовать в дебатах.

Кстати, как сообщается на сайте марафона, за активное участие в интерактивах на стриме можно получить призы. В том числе выиграть один из 13 туров по самым красивым местам России.