На Кубани два грабителя издевались над пенсионеркой и угрожали ей из-за 1800 рублей

Фото из архива КП

В Новокубанском районе Краснодарского края раскрыто ограбление, в котором пострадала пожилая женщина. К одной пенсионерке пришли двое мужчин. С легкостью избабившись от оконного стекла, они проникли в дом. После 39-летнний и 38-летний воры начали угрожать женщине и требовать все ценности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

- Грабители напали на 90-летнюю пенсионерку и потребовали деньги и ценные вещи. Затем, зверски схватит за волосы, отвели в летнюю кухню, где женщина отдала 1800 рублей, - прокомментировали в пресс-службе.

Сейчас грабители, издевавшиеся над пожилой женщиной, задержаны и находятся под стражей. За похищенные и уже потраченные чуть меньше 2000 рублей им грозит уголовный срок с максимальным наказанием до 12 лет лишения свободы.