В Сочи началось благоустройство набережной реки Псахе на Мамайке

Фото с сайта администрации Сочи

Участок от автомобильного моста до моря на набережной реки Псахе планируют завершить уже в декабре. В микрорайоне Мамайка проживает свыше 20 тысяч жителей. Благоустройство общественных пространств здесь начнут на следующей неделе. В верхнем течении реки Псахе набережную отремонтировали раннее, теперь предстоит обновить еще 1, 5 километра променада, причем с обеих сторон.

Как сообщили «КП»- Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи, мэр курорта Алексей Копайгородский лично посетил площадку и пообщался с жителями.

Известно, что это будет проект комплексного развития. Кроме променада на набережной Псахе появятся зоны для отдыха, спортивные и детские площадки. Также заменят брусчатку, парковую мебель, проведут озеленение территории, отремонтируют уличное освещение. А русло реки огородят.

- Это центральная часть города, и набережная должна соответствовать. Чтобы жители могли безопасно здесь гулять организуем видеонаблюдение, и выставим полицейские и казачьи патрули, - подчеркнул Алексей Копайгородский.

До конца 2022 года будет реконструирована и насосная станция МУП «Водоканал», находящуюся рядом с набережной. Ей уже больше 57 лет. Модернизация позволит увеличить производительную мощность «очистных» более чем вдвое.