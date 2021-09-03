Стоимость жилья на Кубани выросла почти на 12%

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В августе этого года квадратный метр жилья в Краснодарском крае подорожал на 11,8%. Об этом говорится на Едином ресурсе застройщиков.

- Средняя стоимость квадратного метра жилья на Кубани составляет 87300 рублей. За месяц цена «квадрата» выросла на 11,8%, месяцем ранее была зафиксирована 78,1 тысяча рублей за квадратный метр, - сообщили эксперты в исследовании.

Аналитики добавили, что средняя площадь квартиры в Краснодарском крае составляет 46 квадратных метров.

Также специалисты отмечают, что в Краснодарском крае с начала года возвели 8,6 млн квадратных метров – это на 2% больше, чем годом ранее. Больше всего домом строится в Краснодаре – 393 домов 5,5 млн квадратных метров, на втором месте – Сочи, здесь на стадии строительства находится 101 объект совокупной площадью квартир в 606,1 тысяч «квадратов». Но курорт по площади квартир уступает Новороссийску, в городе-курорте строят 48 домов, но их площадь достигает 701,9 тысячи квадратных метров.