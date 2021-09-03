В Сочи пройдет награждение лауреатов «ТЭФИ-Мультимедиа»

Фото с сайта администрации Сочи

На конкурс поступило 1200 заявок. К участию в отборе было допущено 898. Финалистами в конкурсных номинациях «ТЭФИ-Мультимедиа» 2021 года стали 75 проектов из разных регионов России.

Торжественная церемония пройдет в Зимнем театре. Для участников подготовили и образовательную программу.

Как сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе мэрии курорта, в рамках программы состоится несколько воркшопов. Так, заместитель руководителя редакции tass.ru Екатерина Захарова расскажет, как стать незаменимым журналистом. А заместитель директора дирекции информационного вещания телеканала RT Алексей Кузнецов проведет воркшоп: «Информационная война. Цифровое будущее, цифровая безопасность России».

- Кроме этого, состоится встреча с редакционным директором журнала Forbes Николаем Усковым и круглый стол «Диалог между властью и обществом: в чём роль СМИ?», модератором которого выступит телеведущая, общественный деятель Оксана Пушкина, - уточнили в пресс-службе курорта.

Напомним, что премия «ТЭФИ-Мультимедиа» состоит из 23 номинаций по направлениям: Телевидение, Радио, Печатные СМИ, Digital СМИ. В конкурсе 2021 года учреждены и две специальные номинации: «Наука и жизнь», посвященная Году науки и технологий в России, и «Гагарин life», приуроченная к 60-летию первого полета человека в открытый космос.