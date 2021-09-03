Житель Тихорецка убил знакомого деревянным бруском за то, что тот выпил больше спиртного

Фото из архива КП

В Тихорецке Краснодарского края местного жителя обвиняют в убийстве своего знакомого. Как установило следствие, мужчина ударил хозяина дома деревянным бруском, отчего тот скончался. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по краю.

Накануне два жителя 48 и 62 лет распивали спиртное в частном доме. Во время посиделок разгорелся спор: хозяин дома начал доказывать гостю, что якобы тот выпил больше, чем он. В результате конфликта он схватил деревянный брусок и ударил мужчину. Гостя госпитализировали, но от полученных травм он скончался в больнице.

- По факту убийства возбуждено уголовное дело, а мужчине – хозяину дома – предъявлено обвинение. Сейчас проводится сбор доказательств, на время проверки обвиняемый находится под стражей, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по краю.