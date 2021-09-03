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Происшествия3 сентября 2021 15:55

Бывшего сотрудника отдела МВД России по Республике Адыгея признали виновным за взятку

В наказание он выплатит 800 тысяч рублей штрафа, а также не сможет занимать должности во власти 2 года
Светлана ОВДЕЙ
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Суд признал виновным бывшего сотрудника отдела МВД России по Адыгее в деле о взятке. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР республики.

Ранее осужденный "проворачивал" мошенническую работу. Для этого он привлекал двух своих сотрудников. Они делали так, чтобы купленное близкими людьми начальника имущество было оформлено на них, но они, в свою очередь, ничего не платили. За мошеннический план обвиняемый продвигал подопечных по карьерной лестнице.

- По факту преступления было возбуждено уголовное дело на основе документов, которые поступили из УФСБ России по Адыгее, - прокомментировали в СУ СКР республики.

Бывший сотрудник признан виновным. Ему назначено наказание – штраф в размере 800 тысяч рублей. Также он лишен спецзвания и 2 года ему запрещено занимать должности в органах власти.

Приговор в законную силу пока не вступил.