В Краснодарском крае после ливней выглянула двойная радуга

В Горячем Ключе выглянула двойная радуга Фото: Реанна Чайка
После залповых ливней, которые в очередной раз обрушились на Краснодарский край, выглянула двойная радуга. Это редкое явление заметили жители и гости Горячего Ключа. Полусферу было видно из разных концов города.
- Небесная благодарность за пережитый ливень! Мы такого еще никогда не видели, - заявили люди.
Фото: Реанна Чайка
А сегодня полюбоваться радугой смогли и жители Краснодара. Семицветная дуга появилась на небе, полностью затянутом серыми тучами.
Радуга в Краснодаре Фото: Александр Коноплев