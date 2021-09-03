В Краснодарском крае после ливней выглянула двойная радуга

В Горячем Ключе выглянула двойная радуга Фото: Реанна Чайка

После залповых ливней, которые в очередной раз обрушились на Краснодарский край, выглянула двойная радуга. Это редкое явление заметили жители и гости Горячего Ключа. Полусферу было видно из разных концов города.

- Небесная благодарность за пережитый ливень! Мы такого еще никогда не видели, - заявили люди.

Фото: Реанна Чайка

А сегодня полюбоваться радугой смогли и жители Краснодара. Семицветная дуга появилась на небе, полностью затянутом серыми тучами.