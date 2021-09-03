Команда центра подготовки юных футболистов клуба «Кубань» сыграет в финале первенства ЮФО СКФО среди спортивных школ

Фото: Александр Глуз

Юношеская команда ФК «Кубань» вышла в финал первенства ЮФО СКФО среди спортивных школ. Совсем скоро, 5 сентября, воспитанники выйдут на поле в Ессентуках, где сыграют с футболистами «Победы» из Хасавюрта. Накануне ЦПФК «Кубань» провел открытую тренировку перед решающим матчем. Об этом сообщают региональные СМИ.

- Надеюсь, что мы победим. Сейчас нет конкретных целей по количеству голов, просто нужно играть максимально, - прокомментировал предстоящий матч полузащитник «Кубань-2005» Асад Асадов. – Надо хорошо себя показать.

- Ребята очень стараются, выкладываются до конца. Очень надеюсь, что после многие из них войдут в число основного состава ФК «Кубань», - отметил главный тренер Максим Бакир.

Накануне сборная под руководством тренера Максима Бакира выходила на поле с командами из спортивных школ «Сочи», «Туапсе» и «Черноморец» Новороссийска. Одержав 5 побед из 6, юношеская команда «Кубань» вышла в четвертьфинал.

Футболисты дважды со счетом 1:0 на своем стадионе и на выездной игре обошли «СКА» из Ростова-на-Дону.

В полуфинале было сыграно 2 матча с «Академией футбола «Кубань», один из которых команда ЦПЮФ выиграла, обеспечив выход в финал.

Теперь юным футболистам предстоит выступать в решающем матче в Ессентуках.