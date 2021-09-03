Жители Краснодара выступили против постройки новых общежитий КубГУ

Фото: kubsu.ru

Жители краевой столицы крайне возмущены решением КубГУ построить новые здания для общежитий около их домов. Ведущий краснодарский вуз планировал возвести две 16-этажки по ул. Сормовской, 173, что находится в Комсомольском микрорайоне, к 2023 году. Новые корпуса рассчитывались на 500 студентов.

Однако жители этого района забили тревогу и написали коллективную жалобу.

- Мы не намерены терпеть шум от стройки и последующего дебоширства от студентов. А еще 500 человек, которых планируют здесь поселить, непременно увеличат нагрузку на транспорт и устроят очередь в местную поликлинику, - заявили проживающие здесь люди.

Также они обеспокоились состоянием своих домов - после забивания свай для новых зданий старые строения могут дать трещину и прийти в аварийное состояние.

- Департамент архитектуры и строительства выдал КубГУ градостроительный план земельного участка. Он необходим, чтобы в границах участка можно было заняться архитектурно-строительным проектированием. При этом земля — федеральная собственность. За разрешением на строительство объекта университет в департамент не обращался, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, разрешение на постройку новых общежитий в этом районе КубГУ получил еще в прошлом году - в честь своего 100-летия. На реализацию проекта было выделено 250 млн рублей.