На 44% выполнены работы по строительству спорткомплекса в Супсехе Анапы

Фото: пресс-служба администрации края

В Краснодарском крае продолжают возводить школы и спортивные объекты. Так, в поселке Супсех, который находится около Анапы, работы по строительству спорткомплекса выполнены на 44%. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Сейчас в будущем центре проводят отделку и инженерные работы. В комплексе оборудуют зал для спортивных игр, тренерскую, медкабинет, раздевалки.

В спорткомплексе запланированы тренировки по футболу, бадминтону и фитнес-аэробике. Всего здесь смогут заниматься 500 человек в день.

Завершат строительство спорткомплекса уже к концу 2021 года.