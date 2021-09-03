103-летнюю жительницу Ейска врачи вылечили от коронавируса

фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Кубанские врачи помогли старейшей жительнице Краснодарского края справиться с коронавирусом. 3 сентября пожилая пациентка покинула госпиталь и отправилась домой для дальнейшей реабилитации.

- День и ночь врачи боролись за ее жизнь и здоровье. Благодаря опыту специалистов, слаженной работе всего персонала госпиталя, а также качественной своевременной терапии, пневмонию у пациентки столь почтенного возраста удалось победить, - рассказал министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов.

В "красную зону" краевого госпиталя женщина попала в конце августа. Медики подтвердил у нее коронавирус с двусторонним поражением легких. Пациентку сразу же направили в реанимацию где врачи в круглосуточном режиме отслеживали динамику состояния. Коварный недуг не сломил жизнелюбивую бабушку и старания медиков увенчались отрицательным тестом на COVID 19.

Люди пожилого возраста находятся в зоне риска и больше всего подвержены заболеванию коронавирусом. Сейчас в больницах Кубани проходят лечение 3319 человек с подтвержденным диагнозом, на амбулаторном лечении находятся 9534. За последние сутки в крае выявлено 244 случая заболевания COVID-19.