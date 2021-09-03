В 4 районах Краснодарского края откроются новые школы

фото пресс-службы администрации Краснодарского края

3 сентября губернатор Краснодарского края подписал постановление о выделение из краевого бюджета 1,5 млрд рублей на строительство 8 новых школ в Краснодарском крае. Еще 3,6 млрд добавит федеральная казна. Новые школы построят в Краснодаре, Новороссийске, Анапе и в станице Динской.

–Ежегодно миграция населения прибавляет в наши классы десятки тысяч учеников. Поэтому создание новых мест держим на особом контроле. Сейчас готовим заявку, в которую планируем включить проекты еще более 20 школ, – рассказал Вениамин Кондратьев.

К строительству восьми новых школ приступят уже в этом году. Учебные заведения рассчитаны на более чем восемь тысяч ребят, которые будут учиться в одну смену. Проекты уже одобрили на федеральном уровне. Первых учеников школы примут уже в следующем учебном году.

За последние 5 лет в Краснодарском крае открыли 50 школ. Таких темпов строительства на Кубани не было 30 лет. Учебные заведения возводят по краевым и федеральным программам, а также в рамках национальных проектов.