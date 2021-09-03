Школьник погиб на мемориале павшим воинам в станице Новопластуновской

Врачи не смогли реанимировать подростка. Фото Макеева Ивана

Трагедия произошла еще 2 сентября, но стало о ней известно только на следующий день. В станице Новопластуновской подростки играли рядом с мемориалом «Братская могила советским воинам, погибших в бою». В какой-то момент ребенок оступился и упал на металлическую ограду памятника.

- По предварительным данным, 13-летний ребенок ударился головой об металлическое ограждение забора во время игры. Он тут же потерял сознание и перестал подавать признаки жизни, - рассказали в правоохранительных органах.

Друзья ребенка незамедлительно обратились за помощью к взрослых прохожим. Приехавшие на место происшествия врачи скорой помощи пытались реанимировать мальчика, но не смогли спасти ему жизнь. Ребенок скончался на руках медиков.

Тело мальчика доставили в больницу для уточнения причины смерти.

По данному факту прокуратурой района организованы проверка, после которой будет вынесено процессуальное решение.

Известно, что ребенок жил с матерью. На профилактическом учете не стоял.