В субботниках по наведению санитарного порядка поучаствовали почти 8 тысяч краснодарцев

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Общегородской месячник по наведению санитарного порядка и благоустройству проходит в краевом центре с 23 августа до 24 сентября. Как сообщили в администрации Краснодарского края, в мероприятиях участвуют сотрудники бюджетных организаций, общественники и жители города

- Различные виды работ — вывоз мусора и вырубка сухой поросли, приведение в порядок зеленых зон, территорий возле жилых домов, ремонт контейнерных площадок — проходят в разных микрорайонах Краснодара, пригородных поселках, хуторах и станицах. Всего в них приняли участие свыше 7 тыс. человек, - рассказали в администрации Краснодарского края.

За две недели марафона активисты уже очистили около 55 км лесополос. Привели в порядок около 650 м береговой линии реки Кубань. Отремонтировали 98 контейнерных площадок и установили 129 новых урн для сбора мусора. Ликвидировали 88 незаконных свалок, с которых вывезли 417 тонн мусора и отходов.

Завершится месячник по наведению порядка в Краснодаре перед 227-годовщиной южной столицы.