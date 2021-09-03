В Сочи из загоревшегося общежития эвакуировали 150 жильцов

Фото Гусейнов Виктор

3 сентября в одной из квартир сочинского общежития по улице Донской вспыхнул огонь. Диспетчер Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС получили сообщение о пожаре примерно в 20.43, уже через 10 минут на место прибыли первые подразделения, которые установили, что огнем охвачена жилая комната площадью 15 кв.м.

-Было принято решение об эвакуации 150 человек, проживающих в 5-этажном общежитии. Всего к ликвидации возгорания привлечено 19 человек личного состава и 5 единиц техники, - рассказали в ГУ МЧС по Краснодарскому краю

В 20.53 спасателям удалось локализовать пожар, в 20.59 пожар был полностью ликвидирован, после чего людям разрешили вернуться в квартиры. Погибших и пострадавших нет