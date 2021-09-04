Погода на 4 сентября 2021 года в Краснодаре: резкое похолодание и сильный ветер обрушатся на Кубань

Резкое похолодание пришло на Кубань. Каждый день температура воздуха в городе падает на один-два градуса. Эта тенденция сохранится всю следующую неделю.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 4 сентября 2021 года в Краснодаре.

- Максимальная температура воздуха днем составит плюс 22 градуса, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также в Краснодаре ожидается усиление ветра. На пике порывы будут достигать 10-12 м/с.