Погода на 4 сентября 2021 года в Анапе: воздух прогреется до плюс 21 градуса

Непогода обрушилась на Краснодарский край на неделе. Из-за залповых ливней под воду ушли сразу несколько районов Кубани. Но природная стихия обошла стороной побережье Черного моря в районе Анапы. Здесь установилась солнечная погода, а воздух прогрелся до комфортных отметок.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 4 сентября 2021 года в Анапе.

- Ожидаем, что воздух прогреется, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» синоптики. – Ожидается штиль на море, порывы ветра не превысят 2-4 м/с.

Отметим, что такая погода продержится на курорте как минимум до конца недели.