Фото: krd.ru

430 мест выделили кубанским фермерам на ярмарках в Краснодаре. Сейчас в городе открыты шесть площадок. Это ярмарки выходного дня.

Отмечается, что площадки заняли предприниматели из 16 районов Краснодарского края. Они привезли в мегаполис свыше 50 тонн продуктов.

На ярмарках обеспечено соблюдение санитарных норм Роспотребнадзора. За этим следят организаторы площадок.

Отметим, что ярмарки работают с 8 до 15 часов по следующим адресам:

ул. им. Думенко, 13;

ул. им. Захарова (около дома № 23);

ул. им. Героя Яцкова (около дома № 11);

ул. Одесская (около дома № 48);

ул. Бургасская (около дома № 31/1);

ул. Восточно-Кругликовская (около дома № 26).