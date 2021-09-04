Фото: krd.ru
430 мест выделили кубанским фермерам на ярмарках в Краснодаре. Сейчас в городе открыты шесть площадок. Это ярмарки выходного дня.
Отмечается, что площадки заняли предприниматели из 16 районов Краснодарского края. Они привезли в мегаполис свыше 50 тонн продуктов.
На ярмарках обеспечено соблюдение санитарных норм Роспотребнадзора. За этим следят организаторы площадок.
Отметим, что ярмарки работают с 8 до 15 часов по следующим адресам:
ул. им. Думенко, 13;
ул. им. Захарова (около дома № 23);
ул. им. Героя Яцкова (около дома № 11);
ул. Одесская (около дома № 48);
ул. Бургасская (около дома № 31/1);
ул. Восточно-Кругликовская (около дома № 26).