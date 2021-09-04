Женщина напала на военнослужащего Росгвардии в Сочи

Женщина напала на сотрудника Росгвардии в Сочи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Неприятный инцидент случился в пятницу, 3 сентября, в Сочи. Здесь молодая пара распивала спиртные напитки на набережной.

На замечания прохожих они никак не реагировали. Когда к дебоширам подошли военнослужащие Росгвардии, молодые люди вовсе ввязались в драку.

По словам очевидцев, потасовка длилась около двадцати минут. На кадрах, которые появились в пабликах Сочи, видно, как женщина бьет правоохранителей, пока они успокаивают ее спутника.

- Во время патрулирования военнослужащие обратили внимание на граждан, которые нарушали общественный порядок. На требование правоохранителей прекратить противоправные действия, мужчина и женщина отреагировали агрессивно. Последняя ударила одного из военнослужащих, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе Южного округа Росгвардии.

Сейчас молодые люди задержаны. Они уже переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.