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Музыка Римского-Корсакова будет звучать на Главной городской площади Краснодара на выходных. Об этом рассказали в мэрии города.

Отмечается, что под мелодии Николая Римского-Корсакова пройдет шоу фонтанов. Композиции идеально описывают быт русского народа и природу России.

Произведения композитора будут звучать на Главной городской площади два дня: с 10 до 23 часов в субботу и воскресенье, 4 и 5 сентября. Желающие ознакомятся с фрагментами из опер «Млада», «Сказка о царе Салтане», «Царская невеста», «Шехеразада», «Снегурочка», «Садко».

Напомним, что каждые выходные на Главной городской площади звучат композиции известных российских и советских композиторов. Под них проходит шоу фонтанов.