Названы самые зараженные коронавирусом районы Краснодарского края

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Названы самые зараженные коронавирусом районы Кубани. Эта информация обновляется каждый день уже более полутора лет.

За 24 часа в Краснодарском крае было сдано 242 положительных теста на COVID-19. Это один из самых низких показателей за последний месяц.

Впервые за три дня возглавит антирейтинг Краснодар. Здесь диагноз COVID-19 подтвердился у 52 человек. Еще 49 положительных тестов на коронавирус было сдано в Сочи.

Напомним, что лучший способ избежать заражения – вакцинация. Она продолжается на Кубани уже почти год. За это время прививку от страшной инфекции поставили свыше 1,8 миллиона человек. Эта цифра увеличивается на несколько тысяч каждый день.